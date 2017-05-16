Генпрокуратура занялась сотрудниками ПриватБанка
Генеральная прокуратура расследует злоупотребления служебным положением бывшими сотрудниками ПриватБанка. Об этом говорится в постановлении Печерского районного суда по делу N757/23154/17-к от 14 мая.
Суд уточняет, что ГПУ осуществляет досудебное расследование в уголовном производстве N42017000000000801 от 16.03.2017 "по факту злоупотребления служебным положением бывшими должностными лицами Приватбанка, которые в нарушение требований действующего законодательства, действуя умышленно и достоверно зная о существующих запретах на проведения активных операций со связанными с банком лицами, совершили растрату денежных средств в особо крупных размерах".
Следователи ГПУ установили, что 15 декабря прошлого года в ПриватБанк поступило сообщение От Национального банка Украины (НБУ) о том, что компания Claresholm Marketing признана связанной с банком лицом. НБУ еще в конце февраля прошлого года запретил проведение любых активных операций со связанными с банком лицами.
Однако, несмотря на этот запрет, должностные лица ПриватБанка 15 и 16 декабря 2016 года заключили с Claresholm Marketing кредитные договоры, в результате чего нанесли финучреждению материальный ущерб в особо крупных размерах.
Кроме того, 16 декабря ПриватБанк заключил договоры с такими связанными лицами, как компания Иностранные инвестиции Новофарм и СК Ингосстрах.
Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.
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