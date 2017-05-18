Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 0,20 коп - до 26,5000 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,4 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 7,25 коп и составляет 28,8405 грн, средний курс продажи вырос - на 10,05 коп до 29,5305 грн. Продать евро дороже можно за 29,1 грн, купить дешевле - за 29,26 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,2 коп и составляет 4,224 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,5 коп до 4,708 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,64 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
26,2185
|
26,5000
|
0,4224
|
0,4708
|
28,8405
|
29,5305
|
Медиана
|
26,2500
|
26,4900
|
0,4405
|
0,4705
|
28,9000
|
29,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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