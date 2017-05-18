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Maserati банка Надра продан за 380 тыс. грн

18.05.2017 12:39
Фонд гарантирования вкладов продал автомобиль Maserati, принадлежавший банку Надра, за 380 тыс. грн
Фото: facebook.com/max.nefyodov

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал автомобиль Maserati Quatroporte, который находился на балансе банка Надра, за 380 тыс. грн. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.

Автомобиль (2006 года выпуска, объем двигателя 4.2, пробег - 47000, цвет красный, номер кузова - ZAMCD39B000026143, регистрационный номер - АА5557КО) продали на ProZorro.Продажи.

Победителем аукциона стал Николай Мутьев.

В марте сообщалось, что общая балансовая стоимость активов банка Надра, включенных в ликвидационную массу, составила 47,4 млрд грн. При этом рыночная стоимость активов, определенная независимыми оценщиками, составляет только 7,9 млрд грн, или 17% от балансовой стоимости таких активов.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Надра, Фонд гарантирования вкладов
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