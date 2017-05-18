Maserati банка Надра продан за 380 тыс. грн

Фонд гарантирования вкладов продал автомобиль Maserati, принадлежавший банку Надра, за 380 тыс. грн

Фонд гарантирования вкладов физических лиц продал автомобиль Maserati Quatroporte, который находился на балансе банка Надра, за 380 тыс. грн. Об этом сообщил первый заместитель министра экономического развития и торговли Максим Нефьодов на своей странице в Facebook.



Автомобиль (2006 года выпуска, объем двигателя 4.2, пробег - 47000, цвет красный, номер кузова - ZAMCD39B000026143, регистрационный номер - АА5557КО) продали на ProZorro.Продажи.



Победителем аукциона стал Николай Мутьев.



В марте сообщалось, что общая балансовая стоимость активов банка Надра, включенных в ликвидационную массу, составила 47,4 млрд грн. При этом рыночная стоимость активов, определенная независимыми оценщиками, составляет только 7,9 млрд грн, или 17% от балансовой стоимости таких активов.



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