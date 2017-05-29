 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.14  26.40   EUR:  29.00  29.58
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
Самообразование
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Ставки по депозитам в украинских банках снизились

29.05.2017 14:11
Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 29.05.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 29.05.2017, см. Таблицу 1).

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально опустилась для бессрочных сбережений (на 0,11 п.п. до 7,29%). Синхронно подешевели вклады сроком от 1 до 3 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 10,20% и до 13,51% годовых соответственно). Доходность депозитов на период от 6 до 12 месяцев опустилась на 0,02 п.п. и составляет 13,39% годовых. Без изменений остались депозиты на срок до 1 месяца (9,95%) и от 3 до 6 месяцев (12,95%).

Депозиты в гривне: актуальные условия 

Средняя процентная ставка в долларах США синхронно снизилась для вкладов периодом от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 1,92% и до 3,84% годовых соответственно). Доходность бессрочных сбережений по-прежнему составляет 1,23% годовых. Также не изменилась стоимость вкладов сроком до 1 месяца (1,41%) и от 3 до 6 месяцев (3,07%). Депозиты на срок свыше 12 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 4,01% годовых. 

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка в евро синхронно опустилась по депозитам сроком от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 1,37% и до 2,89% годовых соответственно). Также синхронно подешевели вклады периодом от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 2,18% и до 3,14% годовых соответственно). На прежнем уровне остались бессрочные сбережения (0,90%), а также депозиты сроком до 1 месяца (1,08%). 

Депозиты в евро: актуальные условия   

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 29.05.17

Валюта

бессрочный

до месяца

от 1 до 3 месяцев

от 3 до 6 месяцев

от 6 до 12 месяцев

от 12 месяцев

UAH

7,29%

9,95%

10,20%

12,95%

13,39%

13,51%

USD

1,23%

1,41%

1,92%

3,07%

3,84%

4,01%

EUR

0,90%

1,08%

1,37%

2,18%

2,89%

3,14%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 154 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 29.05.17

Подписывайтесь на аккаунт ЛІГА.net в Twitter, Facebook, ВКонтакте и Одноклассниках: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Депозиты
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров