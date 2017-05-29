Ставки по депозитам в украинских банках снизились
За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 29.05.2017, см. Таблицу 1).
Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально опустилась для бессрочных сбережений (на 0,11 п.п. до 7,29%). Синхронно подешевели вклады сроком от 1 до 3 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 10,20% и до 13,51% годовых соответственно). Доходность депозитов на период от 6 до 12 месяцев опустилась на 0,02 п.п. и составляет 13,39% годовых. Без изменений остались депозиты на срок до 1 месяца (9,95%) и от 3 до 6 месяцев (12,95%).
Депозиты в гривне: актуальные условия
Средняя процентная ставка в долларах США синхронно снизилась для вкладов периодом от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 1,92% и до 3,84% годовых соответственно). Доходность бессрочных сбережений по-прежнему составляет 1,23% годовых. Также не изменилась стоимость вкладов сроком до 1 месяца (1,41%) и от 3 до 6 месяцев (3,07%). Депозиты на срок свыше 12 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 4,01% годовых.
Депозиты в долларах США: актуальные условия
Средняя процентная ставка в евро синхронно опустилась по депозитам сроком от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 1,37% и до 2,89% годовых соответственно). Также синхронно подешевели вклады периодом от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 2,18% и до 3,14% годовых соответственно). На прежнем уровне остались бессрочные сбережения (0,90%), а также депозиты сроком до 1 месяца (1,08%).
Депозиты в евро: актуальные условия
Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 29.05.17
|
Валюта
|
бессрочный
|
до месяца
|
от 1 до 3 месяцев
|
от 3 до 6 месяцев
|
от 6 до 12 месяцев
|
от 12 месяцев
|
UAH
|
7,29%
|
9,95%
|
10,20%
|
12,95%
|
13,39%
|
13,51%
|
USD
|
1,23%
|
1,41%
|
1,92%
|
3,07%
|
3,84%
|
4,01%
|
EUR
|
0,90%
|
1,08%
|
1,37%
|
2,18%
|
2,89%
|
3,14%
На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.
*Обзор составлен на основании данных по 154 депозитным программам
от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 29.05.17
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