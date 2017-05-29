Ставки по депозитам в украинских банках снизились

Обзор актуальных процентных ставок по депозитам, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 29.05.2017)

За последнюю неделю средние процентные ставки по банковским вкладам снизились. Об этом свидетельствует обзор* актуальных депозитных ставок в банках Украины, проведенный ЛIГАБiзнесIнформ (данные на 29.05.2017, см. Таблицу 1).

Согласно данным мониторинга, средняя процентная ставка в гривне максимально опустилась для бессрочных сбережений (на 0,11 п.п. до 7,29%). Синхронно подешевели вклады сроком от 1 до 3 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 10,20% и до 13,51% годовых соответственно). Доходность депозитов на период от 6 до 12 месяцев опустилась на 0,02 п.п. и составляет 13,39% годовых. Без изменений остались депозиты на срок до 1 месяца (9,95%) и от 3 до 6 месяцев (12,95%).

Депозиты в гривне: актуальные условия

Средняя процентная ставка в долларах США синхронно снизилась для вкладов периодом от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,01 п.п. до 1,92% и до 3,84% годовых соответственно). Доходность бессрочных сбережений по-прежнему составляет 1,23% годовых. Также не изменилась стоимость вкладов сроком до 1 месяца (1,41%) и от 3 до 6 месяцев (3,07%). Депозиты на срок свыше 12 месяцев подорожали на 0,01 п.п. до 4,01% годовых.

Депозиты в долларах США: актуальные условия

Средняя процентная ставка в евро синхронно опустилась по депозитам сроком от 1 до 3 месяцев и от 6 до 12 месяцев (на 0,06 п.п. до 1,37% и до 2,89% годовых соответственно). Также синхронно подешевели вклады периодом от 3 до 6 месяцев и свыше 12 месяцев (на 0,05 п.п. до 2,18% и до 3,14% годовых соответственно). На прежнем уровне остались бессрочные сбережения (0,90%), а также депозиты сроком до 1 месяца (1,08%).

Депозиты в евро: актуальные условия

Таблица 1. Средние процентные ставки по депозитам на 29.05.17

Валюта бессрочный до месяца от 1 до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 до 12 месяцев от 12 месяцев UAH 7,29% 9,95% 10,20% 12,95% 13,39% 13,51% USD 1,23% 1,41% 1,92% 3,07% 3,84% 4,01% EUR 0,90% 1,08% 1,37% 2,18% 2,89% 3,14%

На графике ниже изображена динамика средних процентных ставок для вкладов всех периодов для каждой валюты за последние две недели.

*Обзор составлен на основании данных по 154 депозитным программам

от 31 украинского банка, дата последнего обновления - 29.05.17

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