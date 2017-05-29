Укрзалізниця сомневается, надо ли погашать кредит Проминвестбанка

Укрзалізниця просит проверить, подпадают ли под санкции выплаты по кредиту, выданному ей Проминвестбанком

Укрзалізниця просит предоставить разъяснения, подпадают ли под действие решения СНБО операции компании по погашению обязательств по кредитным договорам, полученным в Проминвестбанке (дочернем банке российского Внешэкономбанка). Об этом сообщает пресс-служба госкомпании.



"Укрзалізниця не имеет четкой гарантии, что средства, направленные на погашение кредитов в Проминвестбанке, который подпадает под санкции, не приведут к финансированию терроризма и вывода капитала в страну-агрессор", - указывает пресс-служба.



По словам Андрея Рязанцева, директора по экономике и финансам УЗ, кредиты в Проминвестбанке были получены в 2011-2012 годах, когда пост президента занимал Виктор Янукович.



"В результате нападения на территорию суверенной Украины и потери контроля над ее частью, Укрзалізниця понесла значительные убытки и потери имущества, которое по сегодняшней индексированной стоимости могло бы стоить около 100 млрд грн. Учитывая, что между железными дорогами было активное перекрестное финансирование, нет четкого понимания, не были ли они использованы для железной дороги на оккупированной сейчас российским агрессором территории Донбасса и Крыма", - отметил Рязанцев.



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