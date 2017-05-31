Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В среду, 31 мая, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,30/26,32*, к 12:00 котировки составили 26,29/26,31

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,29, максимальные - 26,305. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,31, максимальные - 26,325.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4640/0,4647, к 12:00 котировки составили 0,4638/0,4644.



Торги по евро начались с котировок 29,4375/29,4599, к 12:00 котировки составили 29,3948/29,4119.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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