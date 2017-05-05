Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В пятницу, 5 мая, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 0,27 коп до 26,1600 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 0,67 коп - до 26,5067 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,3 грн, минимальный курс продажи - 26,35 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 12,50 коп и составляет 28,3797 грн, средний курс продажи вырос - на 12,30 коп до 29,0857 грн. Продать евро дороже можно за 28,6 грн, купить дешевле - за 28,73 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 5,7 коп и составляет 4,240 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 4,5 коп до 4,640 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,45 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,49 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,1600 26,5067 0,4240 0,4640 28,3797 29,0857 Медиана 26,2000 26,5000 0,4350 0,4650 28,4000 29,0000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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