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Фонд гарантирования вкладов увеличил активы на 9%

05.05.2017 13:31
За прошлый месяц активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц выросли до 12,96 млрд грн

Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в апреле увеличились на 9%, или на 1,092 млрд грн, - до 12,963 млрд грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.

По состоянию на 1 апреля Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 86,4 млрд грн.

С начала года активы фонда сократились с 15,3 млрд грн - до 12,9 млрд грн.

Участниками ФГВФЛ к началу апреля 2017 года были 93 банка (в феврале - 95 банков), тогда как на 1 января - 99 финучреждений.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Фонд гарантирования вкладов
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