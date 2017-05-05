Фонд гарантирования вкладов увеличил активы на 9%
Активы Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) в апреле увеличились на 9%, или на 1,092 млрд грн, - до 12,963 млрд грн. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
По состоянию на 1 апреля Фонд гарантирования вкладов выплатил вкладчикам неплатежеспособных банков 86,4 млрд грн.
С начала года активы фонда сократились с 15,3 млрд грн - до 12,9 млрд грн.
Участниками ФГВФЛ к началу апреля 2017 года были 93 банка (в феврале - 95 банков), тогда как на 1 января - 99 финучреждений.
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