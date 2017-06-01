UEFA просит НБУ решить вопрос долгов экс-владельцев Привата - СМИ
UEFA обратился к Национальному банку Украины (НБУ) с просьбой помочь решить вопрос долгов медиахолдинга бывших акционеров банка. Об этом пишет Экономическая правда.
Исходя из текста аналитической записки НБУ, 12 июля 2012 года UEFA заключил соглашение с компанией TV Media Planet на телевизионную трансляцию матчей Лиги чемпионов 2012-2015 годов, Суперкубка UEFA 2012-2014 годов и Лиги Европы 2012-2015 годов на €3,2 млн. Гарантом по уплате был ПриватБанк.
В июле 2015 года TV Media Planet обратился к UEFA с просьбой продлить сроки оплаты по контракту в связи с тяжелым финансовым положением в Украине. UEFA согласился предоставить отсрочку до 1 декабря 2016 года при условии немедленной уплаты половины долга - €1,6 млн.
16 сентября 2015 года были подписаны два соглашения с кипрским филиалом ПриватБанка на предоставление международных гарантий на €1,6 млн по обеспечению оплаты медийных прав UEFA. В качестве залога компания 1+1 Продакшн предоставила свое оборудование на 58 млн грн.
Накануне национализации банка, 1 декабря 2016 года, TV Media Planet не выполнил свои обязательства перед UEFA. 13 декабря 2016 года UEFA выставил письменное требование банку на полную сумму гарантий. Средства перечислены не были. Теперь UEFA надеется на содействие украинской власти.
НБУ направил письмо UEFA Министерству финансов как владельцу банка и ответил его авторам, что не является собственником ПриватБанка. Регулятор также рекомендовал банку изучить возможности взыскания с 1+1 Продакшн суммы долга или залогового имущества.
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