Банк Новый намерен ликвидироваться

Банк Новый объявил, что намерен прекратить деятельность

Банк Новый намерен прекратить банковскую деятельность. Об этом финучреждение сообщает на официальном сайте.



"Прекратить осуществление банковской деятельности банка Новый в порядке, определенном ст. 2 Закона "Об упрощении процедур реорганизации и капитализации банков", без прекращения после отзыва банковской лицензии деятельности в соответствии с лицензией на осуществление профессиональной деятельности на фондовом рынке (деятельности по торговле ценными бумагами - брокерской деятельности)", - гласит сообщение банка.



Банк Новый работает на рынке Украины с 1992 года. По данным НБУ, банк на 1 апреля 2017 по размеру активов (770,59 млн грн) занимал 58 место из 90 банков, которые работали на тот момент в Украине.



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