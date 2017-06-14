Заместитель предправления ПриватБанка покинул свой пост
14.06.2017 17:36
Наблюдательный совет ПриватБанка принял отставку заместителя главы финучреждения
Фото: EPA
Наблюдательный совет ПриватБанка принял отставку первого заместителя председателя правления Александра Дубровина. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.
Отставка Александра Дубровина после полугодия его работы в национализированном ПриватБанке была одним из условий его вхождения в правление банка в декабре 2016 года.
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
8811
-
8519
-
8108
-
7882
-
7728