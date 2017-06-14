Заместитель предправления ПриватБанка покинул свой пост

Наблюдательный совет ПриватБанка принял отставку заместителя главы финучреждения

Наблюдательный совет ПриватБанка принял отставку первого заместителя председателя правления Александра Дубровина. Об этом сообщает пресс-служба финучреждения.



Отставка Александра Дубровина после полугодия его работы в национализированном ПриватБанке была одним из условий его вхождения в правление банка в декабре 2016 года.



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