Курсы валют НБУ на 15.06.2017

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 2 копейки

На 15 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2601,4971 грн за $100;

2914,4572 грн за 100 евро;

4,5616 грн за 10 руб РФ.



На 14 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2599,5212 грн за $100;

2915,8829 грн за 100 евро;

4,5678 грн за 10 руб РФ.





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