Украина винит PwC в удорожании спасения ПриватБанка - Bloomberg

Компании Pricewaterhouse Coopers могут запретить проводить аудит украинских банков

Украина может запретить компании Pricewaterhouse Coopers проводить аудит банков после аудита ПриватБанка. Аудит мог сыграть значительную роль в крахе финучреждения, пишет Bloomberg со ссылкой на источники в Национальном банке Украины (НБУ) и других органах власти.



По данным аудита PwC, до национализации "дыра" в капитализации ПриватБанка составляла 148 млрд грн.

На сегодня известно, что на докапитализацию банка нужно потратить еще 38,5 млрд грн ($1,5 млрд по текущему курсу). Такая цифра значится в экспертизе due diligence, проведенной Ernst and Young. По оценкам этой компании, нехватка капитала ПриватБанка до национализации составляла 192 млрд грн.



По данным источников, Украина рассматривает возможность запрета компании проводить аудит других банков. Ни в EY, ни в PwC Украина не комментируют эту информацию.

Кабинет министров утвердит докапитализацию ПриватБанка на этой неделе, пишет издание, ссылаясь на источники в НБУ.



В НБУ заявили, что на пополнение капитала банка государство уже потратило почти 5% ВВП.



В конце 2016 года Минфин докапитализировал ПриватБанк на 107 млрд грн.

Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.



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