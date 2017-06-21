Межбанк закрылся котировками доллара 26,015/26,03
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,015, максимальные - 26,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,03, максимальные - 26,045.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4342/0,4347, к закрытию котировки составили 0,4362/0,4367.
Торги по евро начались с котировок 28,9818/28,9932, к закрытию котировки составили 28,9781/28,9948.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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