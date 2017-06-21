Межбанк закрылся котировками доллара 26,015/26,03

В среду, 21 июня, торги по доллару США открылись котировками 26,03/26,045, к закрытию котировки составили 26,015/26,03

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,015, максимальные - 26,03. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,03, максимальные - 26,045.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4342/0,4347, к закрытию котировки составили 0,4362/0,4367.

Торги по евро начались с котировок 28,9818/28,9932, к закрытию котировки составили 28,9781/28,9948.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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