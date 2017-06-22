Передача активов Диамантбанка ТАСкомбанку может сорваться

Если сделка между банком Тигипко и Диамантбанком не будет закрыта сегодня или завтра, последний отправят на ликвидацию, предупреждает глава ФГВФЛ

Константин Ворушилин

Анонсированная Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и ТАСкомбанком сделка по передаче банку Сергея Тигипко части портфеля Диамантбанка может сорваться. Об этом сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин, пишет FinClub.



"У нас очень мало времени, чтобы эту сделку завершить или не завершить. Мы должны подписать документы о передаче сегодня-завтра. Человек, который должен подписать разрешение на передачу - в отпуске. Этот маленький момент ставит под сомнение сделку на 1 млрд грн", - сказал глава ФГВФЛ.



Из-за того, что сотрудник Диамантбанк ушел в отпуск, нельзя подписать документы о передаче ТАСкомбанку портфеля гарантированных депозитов на 1,1 млрд грн и идентичной суммы активов, объяснил Ворушилин.



23 июня является последним днем работы временной администрации, продлевать этот срок больше нельзя. Поэтому если сегодня или завтра утром сотрудник ФГВФЛ не вернется, сделка будет аннулирована и банк отправят на ликвидацию.



Ранее сообщалось, что ФГВФЛ определил ТАСкомбанк финучреждением, принимающим часть активов и пассивов обанкротившегося Диамантбанка. Предложенный объем активов позволит в полном объеме компенсировать всю сумму вкладчиков до 200 тыс. грн.



В мае инвестор подал заявку на создание переходного банка на базе Диамантбанка.



НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным 24 апреля.



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Информационное агентство

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