Передача активов Диамантбанка ТАСкомбанку может сорваться
Анонсированная Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и ТАСкомбанком сделка по передаче банку Сергея Тигипко части портфеля Диамантбанка может сорваться. Об этом сообщил директор-распорядитель ФГВФЛ Константин Ворушилин, пишет FinClub.
"У нас очень мало времени, чтобы эту сделку завершить или не завершить. Мы должны подписать документы о передаче сегодня-завтра. Человек, который должен подписать разрешение на передачу - в отпуске. Этот маленький момент ставит под сомнение сделку на 1 млрд грн", - сказал глава ФГВФЛ.
Из-за того, что сотрудник Диамантбанк ушел в отпуск, нельзя подписать документы о передаче ТАСкомбанку портфеля гарантированных депозитов на 1,1 млрд грн и идентичной суммы активов, объяснил Ворушилин.
23 июня является последним днем работы временной администрации, продлевать этот срок больше нельзя. Поэтому если сегодня или завтра утром сотрудник ФГВФЛ не вернется, сделка будет аннулирована и банк отправят на ликвидацию.
Ранее сообщалось, что ФГВФЛ определил ТАСкомбанк финучреждением, принимающим часть активов и пассивов обанкротившегося Диамантбанка. Предложенный объем активов позволит в полном объеме компенсировать всю сумму вкладчиков до 200 тыс. грн.
В мае инвестор подал заявку на создание переходного банка на базе Диамантбанка.
НБУ признал Диамантбанк неплатежеспособным 24 апреля.
Читайте также: Больше не пара. Почему обанкротился банк Мартыненко-Жвании
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
6361
-
4703
-
4440
-
4278
-
4094
- ПУМБ договорился о выкупе евробондов на $16 млн 16:22
- НБУ: Рост ВВП по итогам года может оказаться ниже прогнозируемого 15:51
- Депутаты одобрили увеличение доходов бюджета в первом чтении 14:36
- Передача активов Диамантбанка ТАСкомбанку может сорваться 13:30
- В госбюджет поступило 35 млн грн налога на недвижимость - ГФС 12:42