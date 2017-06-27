Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 27 июня, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 0,13 коп до 25,9027 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,17 коп - до 26,1273 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,0 грн, минимальный курс продажи - 26,05 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 3,77 коп и составляет 28,8630 грн, средний курс продажи вырос - на 1,73 коп до 29,3587 грн. Продать евро дороже можно за 29,07 грн, купить дешевле - за 29,19 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,0 коп и составляет 4,045 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 2,8 коп до 4,474 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9027 26,1273 0,4045 0,4474 28,8630 29,3587 Медиана 25,9000 26,1050 0,4190 0,4460 28,8750 29,3100



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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