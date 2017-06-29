НБУ ослабил гривню на 5 копеек

Нацбанк снизил официальный курс гривни на 5 копеек

На 29 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2608,0120 грн за $100;

2941,3159 грн за 100 евро;

4,4290 грн за 10 руб РФ.



На 27 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2603,6606 грн за $100;

2912,7151 грн за 100 евро;

4,4129 грн за 10 руб РФ.





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