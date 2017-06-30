Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

В пятницу, 30 июня, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,07/26,10*, к 12:00 котировки составили 26,025/26,055

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,025, максимальные - 26,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,055, максимальные - 26,10.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4391/0,4399, к 12:00 котировки составили 0,4375/0,4386.



Торги по евро начались с котировок 29,7875/29,8218, к 12:00 котировки составили 29,6685/29,7000.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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