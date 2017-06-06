Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00)

Во вторник, 6 июня, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,275/26,29*, к 12:00 котировки составили 26,24/26,255

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,24, максимальные - 26,275. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,255, максимальные - 26,29.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4638/0,4644, к 12:00 котировки составили 0,4628/0,4635.



Торги по евро начались с котировок 29,5777/29,5946, к 12:00 котировки составили 29,5252/29,5421.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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