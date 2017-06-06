Межбанк закрылся котировками доллара 26,24/26,255
Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,24, максимальные - 26,275. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,255, максимальные - 26,29.
Динамика межбанковского курса на графике
Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4638/0,4644, к закрытию котировки составили 0,4628/0,4634.
Торги по евро начались с котировок 29,5777/29,5946, к закрытию котировки составили 29,5646/29,5815.
*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"
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