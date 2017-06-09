Курсы валют НБУ на 9.06.2017

Нацбанк повысил официальный курс гривни на 6 копеек

На 9 июня НБУ установил официальные курсы валют на уровне:

2614,9214 грн за $100;

2936,2952 грн за 100 евро;

4,5887 грн за 10 руб РФ.



На 8 июня Нацбанком Украины были установлены следующие официальные курсы валют:





2620,5414 грн за $100;

2939,4613 грн за 100 евро;

4,6309 грн за 10 руб РФ.





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