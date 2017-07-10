Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 10 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 1,07 коп до 25,8290 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 0,07 коп - до 26,1150 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,92 грн, минимальный курс продажи - 26,0 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,27 коп и составляет 29,2430 грн, средний курс продажи вырос - на 6,00 коп до 29,8550 грн. Продать евро дороже можно за 29,45 грн, купить дешевле - за 29,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 3,0 коп и составляет 4,007 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,2 коп до 4,382 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,22 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,3 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8290 26,1150 0,4007 0,4382 29,2430 29,8550 Медиана 25,8050 26,1500 0,4150 0,4360 29,2700 29,8000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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