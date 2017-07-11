Котировки доллара на межбанке опустились до 25,96/25,98

Во вторник, 11 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,99/26,005*, к 12:00 котировки составили 25,96/25,98

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,96, максимальные - 25,99. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,98, максимальные - 26,005.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4282/0,4289, к 12:00 котировки составили 0,4272/0,4278.



Торги по евро начались с котировок 29,6000/29,6144, к 12:00 котировки составили 29,5892/29,6120.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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