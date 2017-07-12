Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 12 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, упал на 3,97 коп до 25,7783 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,13 коп - до 26,0470 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,85 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 8,67 коп и составляет 29,2950 грн, средний курс продажи вырос - на 13,33 коп до 29,9130 грн. Продать евро дороже можно за 29,52 грн, купить дешевле - за 29,55 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 3,3 коп и составляет 3,954 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 3,2 коп до 4,360 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,25 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,28 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7783 26,0470 0,3954 0,4360 29,2950 29,9130 Медиана 25,8000 26,0500 0,4085 0,4350 29,3000 29,9000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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