Минфин завершил третий этап докапитализации ПриватБанка
Завершился третий этап дополнительной капитализации ПАО КБ ПриватБанк на сумму 22,5 млрд грн.
Как сообщает пресс-служба Минфина, докапитализация была проведена путем выпуска ОВГЗ в обмен на акции банка.
Решение о дополнительной капитализации на общую сумму 38,5 млрд грн было принято правительством 23 июня на основании предложений Национального банка, с учетом рекомендаций Экспертно-аналитического совета по вопросам участия государства в уставном капитале банков и на основе заключения независимого аудитора - компании EY.
В министерстве отметили, что выводы аудитора свидетельствуют о том, что банк был в худшем состоянии, чем считалось на момент перехода банка в госсобственность.
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Напомним, Кабмин 18 декабря 2016 года на основании предложения НБУ принял решение о вхождении государства в капитал ПАО ПриватБанк. Также было принято решение о дополнительной капитализации на сумму 116,8 млрд грн. Она была осуществлена в два этапа в декабре 2016 года и феврале 2017 года.
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Ранее в СМИ сообщалось, что перед национализацией из ПриватБанка вывели 110 млрд грн через фирмы, существующие только на бумаге.
В НБУ подсчитали, что на пополнение капитала банка государство уже потратило почти 5% ВВП.
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