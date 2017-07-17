Котировки доллара на межбанке опустились до 25,95/25,97

В понедельник, 17 июля, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,02/26,04*, к 12:00 котировки составили 25,95/25,97

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,95, максимальные - 26,02. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,97, максимальные - 26,04.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4404/0,4410, к 12:00 котировки составили 0,4381/0,4388.



Торги по евро начались с котировок 29,8085/29,8314, к 12:00 котировки составили 29,7101/29,7278.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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