Наличные курсы валют (данные на 10:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,05 коп - до 26,0675 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,85 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.
Средний курс покупки евро упал на 1,98 коп и составляет 29,5165 грн, средний курс продажи упал - на 3,70 коп до 30,0720 грн. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле - за 29,95 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,0 коп и составляет 4,040 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,440 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,7920
|
26,0675
|
0,4040
|
0,4440
|
29,5165
|
30,0720
|
Медиана
|
25,8000
|
26,0800
|
0,4200
|
0,4420
|
29,5000
|
30,0750
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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