Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 20 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, вырос на 0,43 коп до 25,7920 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,05 коп - до 26,0675 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,85 грн, минимальный курс продажи - 25,95 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,98 коп и составляет 29,5165 грн, средний курс продажи упал - на 3,70 коп до 30,0720 грн. Продать евро дороже можно за 29,7 грн, купить дешевле - за 29,95 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 5,0 коп и составляет 4,040 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,440 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,3 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7920 26,0675 0,4040 0,4440 29,5165 30,0720 Медиана 25,8000 26,0800 0,4200 0,4420 29,5000 30,0750



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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