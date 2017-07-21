В PwC Украина ответили на запрет НБУ на аудит банков

Компания PwC Украина считает безосновательным решение НБУ запретить ей проводить аудит украинских банков

Дочерняя украинская компания аудиторской фирмы PricewaterhouseCoopers - PwC Украина - считает безосновательным решение Национального банка Украины (НБУ) запретить ей проводить аудит украинских банков. Об этом говорится в официальном заявлении компании.



"Мы очень разочарованы решением Национального банка Украины (НБУ) об исключении нашей компании из реестра аудиторских фирм, имеющих право проводить аудиторские проверки банков Украины, в связи с аудитом ПриватБанка. Мы не считаем, что основания, указанные НБУ, оправдывают его решение. Мы рассмотрим все возможные варианты для просмотра такого решения", - гласит заявление.



PwC Украина сообщает, что в финансовой отчетности ПриватБанка за прошлый год новое руководство не внесло никаких корректировок по показателям 2015 года, в том числе по суммам выданных кредитов и их залогового обеспечения, или же по раскрытию информации о связанных лица или регулятивного капитала. "Финансовая отчетность за 2016 также показывает, что события, которые произошли после того, как мы подписали отчетность за 2015 год, могли иметь существенное влияние на финансовое состояние ПриватБанка", - отмечает PwC.



В компании говорят также, что НБУ не предоставил фактов, обосновывающих его сомнения в качестве работы по аудиту финансовой отчетности ПриватБанка за 2015 год.



"Аудиторское мнение о финансовой отчетности 2015 года содержало оговорку в отношении операций со связанными лицами. Кроме того, как описано в финансовой отчетности за 2015 год, на начало 2016 года ПриватБанк и его мажоритарные акционеры согласовали с НБУ комплексный план реструктуризации. За день до того, как было выпущено аудиторское мнение о финансовой отчетности ПриватБанка за 2015 год, а именно 30 июня 2016, представители НБУ подтвердили в ходе встречи с PwC Украина, что такой план реструктуризации выполняется согласно графику. ПриватБанк был национализирован в конце 2016 года. PwC не проводила аудит финансовой отчетности ПриватБанка после 31 декабря 2015 года", - уточняет компания.



Вчера, 20 июля, исключил "дочку" PricewaterhouseCoopers из реестра аудиторских фирм, имеющих право на проведение аудиторских проверок банков.



Сейчас ПриватБанк аудирует E&Y.



В начале года регулятор сообщал, что PricewaterhouseCoopers оценивал залоги в ПриватБанке в разы больше их реальной стоимости.



В конце июня Bloomberg писал, что Украина может запретить PwC проводить аудит банков после аудита Привата, поскольку этот аудит мог сыграть значительную роль в крахе финучреждения.



Также вчера стало известно, что Александр Шлапак покидает ПриватБанк. Исполняющим обязанности председателя правления банка стала член правления Галина Пахачук.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.