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СМИ: ПриватБанк возглавила жена менеджера "приватовской" компании

21.07.2017 16:47
Муж и.о. председателя правления национализированного ПриватБанка Галины Пахачук работает в авиакомпании, которую контролирует группа Приват
Галина Пахачук (фото - kommersant.ru)

Муж и.о. председателя правления национализированного ПриватБанка Галины Пахачук Андрей Ващук работает в авиационной компании Роза ветров (Windrose) с годовой зарплатой 768 тыс. грн. Об этом пишут Наші гроші.

Издание уточняет, что Розу ветров контролирует группа Приват. С недавних пор подписантом этой авиакомпании значится Алексей Диденко - директор аэропорта Днепропетровск, владельцем которого является авиационная компания Днеправиа.

Учредителями авиакомпании Роза ветров записаны компании Райдел, Феста, Ренли, а также кипрские Брегензер и Перфекций.

Вчера, 20 июля, стало известно, что Александр Шлапак покидает ПриватБанк.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги
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