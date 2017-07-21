СМИ: ПриватБанк возглавила жена менеджера "приватовской" компании
Муж и.о. председателя правления национализированного ПриватБанка Галины Пахачук Андрей Ващук работает в авиационной компании Роза ветров (Windrose) с годовой зарплатой 768 тыс. грн. Об этом пишут Наші гроші.
Издание уточняет, что Розу ветров контролирует группа Приват. С недавних пор подписантом этой авиакомпании значится Алексей Диденко - директор аэропорта Днепропетровск, владельцем которого является авиационная компания Днеправиа.
Учредителями авиакомпании Роза ветров записаны компании Райдел, Феста, Ренли, а также кипрские Брегензер и Перфекций.
Вчера, 20 июля, стало известно, что Александр Шлапак покидает ПриватБанк.
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