Жеваго хочет вывести Белоцерковскую ТЭЦ из-под залога НБУ - СМИ

Экс-владелец банка Финансы и Кредит пытается вывести Белоцерковскую ТЭЦ из-под залога НБУ

Бывший владелец обанкротившегося банка Финансы и Кредит Константин Жеваго пытается вывести Белоцерковскую ТЭЦ из-под залога Национального банка Украины (НБУ). Об этом пишет Зеркало недели.



Издание напоминает, что НБУ в рамках иска к Жеваго о взыскании 1,54 млрд грн долга по рефинансированию обращался в суд с ходатайством об аресте всего недвижимого и движимого имущества депутата, в том числе акций Ferrexpo и доли в компании The Minco Trust.



В ноябре прошлого года Шевченковский районный суд во второй раз отказался удовлетворить ходатайство регулятора, мотивируя это тем, что "отсутствие конкретизации имущества исключает обязательную проверку соответствия обеспечения иска, которую просит применить лицо, исковым требованиям".



Председатель НБУ Валерия Гонтарева ранее говорила, что, хотя акции компании Ferrexpo никогда не были в залоге регулятора, обеспечением выступала персональная гарантия владельца, поэтому он должен отвечать по обязательствам всеми своими активами.



В свою очередь, Жеваго заявлял, что Нацбанк виновен в банкротстве его финучреждения.



Жеваго пытается вывести из-под залога Белоцерковскую ТЭЦ путем признания недействительными ипотечных договоров. Одним из оснований для этого может стать возможное признание недействительными решений внеочередного собрания акционеров ТЭЦ (о передаче актива в залог НБУ - ред.) в связи с якобы нарушением порядка принятия решения о созыве этого собрания, при принятии решений и др.



По данным НБУ, совокупный объем инсайдерских кредитов в портфеле банка Финансы и Кредит составляет около 76%, или 22 млрд грн. Балансовая стоимость активов банка составила 45,1 млрд грн, но оценщики Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) оценили их в 9,9 млрд (22% от стоимости "на бумаге").



На 1 июля, по данным ФГВФЛ, вкладчикам банка Финансы и Кредит выплатили 9,9 млрд грн компенсаций. Суммарные выплаты составят 10,5 млрд.



На 1 апреля заемщики погасили долги только на 436,7 млн грн, реализация имущества банка принесла 99,3 млн, другие поступления - 238,6 млн грн. Таким образом, выплаты компенсаций осуществлялись прежде всего за счет эмиссионных средств НБУ, который монетизировал гособлигации, предоставленные Минфином, указывает ЗН.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.