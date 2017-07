Американские биржи займутся продажей кредитов банков Украины

Биржи First Financial Network и The Debt Exchange объявили первичные продажи просроченных кредитов от имени ФГВФЛ и НБУ

Фото: Getty Images

Американские площадки First Financial Network (FFN) и The Debt Exchange (DebtX) объявили о первичных продажах просроченных кредитов от имени Фонда гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) и Национального банка Украины. Об этом сообщает пресс-служба FFN.



Биржа уточняет, что на начальном этапе пройдет продажа пакета из 52 кредитов на общую сумму 4,6 млрд грн ($170 млн по текущему курсу).



Пакет состоит из коммерческих займов, по которым не выполняются кредитные обязательства. Кредиты из этого пакета обеспечены, в том числе действующим розничным продуктовым бизнесом, заводом, компанией по переработке сельхозпродукции, нежилой недвижимостью, землей и другим имуществом.



Информация, необходимая для проведения due diligence, будет доступна на защищенном сайте. Торги назначены на 19 сентября.



Биржа DebtX от имени ФГВФЛ проведет закрытый аукцион на общую сумму 6,5 млрд грн ($240 млн) по кредитам, полученным от ликвидации нескольких банков. Предложения начнут приниматься также в сентябре.



Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.

ЛIГАБiзнесIнформ

Информационное агентство

www.liga.net Информационное агентство Печать

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter