Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В понедельник, 3 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с пятницей, упал на 5,86 коп до 25,8090 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,80 коп - до 26,0820 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,99 грн.

Средний курс покупки евро упал на 3,97 коп и составляет 29,1919 грн, средний курс продажи упал - на 3,80 коп до 29,8524 грн. Продать евро дороже можно за 29,4 грн, купить дешевле - за 29,65 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 4,080 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,6 коп до 4,456 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,32 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,4 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,8090 26,0820 0,4080 0,4456 29,1919 29,8524 Медиана 25,8000 26,0500 0,4200 0,4450 29,2000 29,8500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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