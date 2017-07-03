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ГПУ и НАБУ взялись за ПриватБанк - Луценко

03.07.2017 12:05
По словам генпрокурора, арестовано имущество структур, связанных с ПриватБанком, готовятся подозрения
Фото: EPA

Генеральная прокуратура, Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура расследуют несколько дел, связанных с ПриватБанком. Об сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко, пишет Экономическая правда.

"Прежде всего, сразу после обращения главы праления банка Александра Шлапака о совершенном преступлении были наложены аресты на ликвидное имущество Приватбанка и связанных с ним структур - более 700 объектов недвижимости Приватофиса", - сказал Луценко.

По его словам, ГПУ в течение последних недель активно допрашивает членов кредитного комитета ПриватБанка.

"Готовятся подозрения. Также ГПУ изучает документы и допрашивает ряд работников Нацбанка, которые должны были контролировать процессы в ПриватБанке", - добавил Луценко.

Издание пишет, что ранее к нему попало обращение Шлапака на имя генпрокурора в котором отмечается, что экс-руководство Приватбанка перед национализацией проводило незаконные операции со связанными с банком лицами, повлекшее причинение государству убытков в особо крупных размерах.

В документе отмечается, что 15 и 16 декабря 2016 года бывшее руководство банка заключило с компанией Claresholm Marketing, которая признана связанной с ПриватБанком, кредитные договора на сумму $389 млн, €60 млн и отразило задолженность в балансе банка.

Также 16 декабря экс-служащими ПриватБанка заключен договор с компанией Новафарм на сумму 3,2 млрд грн, и дополнительное соглашение с компанией Ингосстрах с указанием сумм начисления индексированного вознаграждения на сумму более 136 млн грн, которые также признаны связанными с банком лицами.

"По результатам рассмотрения обращения председателя правления ПриватБанка ГПУ внесла сведения в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 5 ст. 191 УК Украины (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением)", - говорится в ответе Луценко.

Ранее Министерство финансов Украины опубликовало письмо, которое 16 декабря прошлого года экс-владельцы ПриватБанка Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов направили правительству с просьбой приобрести акции банка и принять положительное решение по его дальнейшей капитализации во избежание банкротства.

В этом письме бывшие владельцы ПриватБанка брали на себя обязательства по реструктуризации кредитов, предоставленных банком связанным юридическим лицам.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Генпрокуратура, Коломойский
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