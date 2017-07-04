ГПУ открыла уголовные производства по ПриватБанку - Шлапак
Генеральная прокуратура Украины начала расследование и открыла уголовные производства за доведение ПриватБанка до банкротства. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил сегодня, 4 июля, председатель правления банка Александр Шлапак.
"Сегодня ГПУ по представленным нами данными открыла несколько уголовных дел по статьям 218 и 220 уголовного кодекса, а именно - доведения банка до банкротства", - уточнил он.
Фамилий лиц, на которых открыты производства, Шлапак не назвал.
Экономическая правда описала ряд эпизодов, которые, как сообщают источники издания, сейчас расследует ГПУ.
Первый эпизод касается завладения должностными лицами ПриватБанка рефинансом Национального банка Украины (НБУ). "В течение 2014 выдали кредиты под залог имущественных прав 42 резидентам, подконтрольным группе Приват, учредителями которых являются 51 нерезидент с "приватовскими корнями", - пишет ЭП. Те, в свою очередь, заключили сомнительные сделки, осуществив 100% предоплату, и перечислили деньги на счета других нерезидентов с целью якобы получения товаров.
Общую сумму размером 18,9 млрд грн получили следующие компании: Teamtrend, Trade Point Agro, Collyer, Rossyan Investing, Zao Ukrtransitservice, Milbert Ventures.
Поставка товаров до сих пор не состоялась. Деньги в сроки, предусмотренные кредитным договорам, ПриватБанк не получил. "Имущественные права на неполученный товар, которыми располагает ПриватБанк, не обеспечивают погашения кредитов и возврата средств", - пишет ЭП.
Второй эпизод касается кредитов, выданных связанным с группой Приват компаниям. По данным ЭП, расследование по этому эпизоду началось на основании заявления Шлапака.
15 декабря прошлого года в ПриватБанк поступило сообщение НБУ о том, что компания Claresholm Marketing признана связанной с банком лицом. Несмотря на это, бывшее руководство в течение 15-16 декабря заключило с Claresholm Marketing кредитные договоры на сумму $389 млн и €60 млн и отразило задолженность в балансе банка. Были проведены аналогичные операции и с другими компаниями, в частности, с Новафармом.
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