Наличные курсы валют (данные на 12:00)

Во вторник, 4 июля, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с понедельником, упал на 6,23 коп до 25,7345 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 4,01 коп - до 26,0338 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,9 грн, минимальный курс продажи - 25,88 грн.

Средний курс покупки евро упал на 12,50 коп и составляет 29,0414 грн, средний курс продажи упал - на 15,25 коп до 29,6489 грн. Продать евро дороже можно за 29,2 грн, купить дешевле - за 29,19 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,8 коп и составляет 4,020 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,0 коп до 4,447 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,28 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,35 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,7345 26,0338 0,4020 0,4447 29,0414 29,6489 Медиана 25,7500 26,0000 0,4150 0,4450 29,0800 29,6500



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 29 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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