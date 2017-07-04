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Набсовет ПриватБанка рассмотрит заявление Шлапака 20 июля

04.07.2017 14:18
Наблюдательный совет ПриватБанка рассмотрит заявление предправления об отставке 20 июля
Александр Шлапак

Наблюдательный совет ПриватБанка рассмотрит заявление председателя правления Александра Шлапака об отставке 20 июля. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил сегодня, 4 июля, председатель правления банка Александр Шлапак.

"Наблюдательный совет рассмотрит мое заявление 20 июля", - сказал он.

Ранее он сообщил, что Генеральная прокуратура Украины начала расследование и открыла уголовные производства за доведение ПриватБанка до банкротства.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: ПриватБанк, Банки и банковские услуги, Шлапак
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