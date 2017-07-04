Набсовет ПриватБанка рассмотрит заявление Шлапака 20 июля
Наблюдательный совет ПриватБанка рассмотрит заявление председателя правления Александра Шлапака об отставке 20 июля. Как передает корреспондент LIGA.net, об этом сообщил сегодня, 4 июля, председатель правления банка Александр Шлапак.
"Наблюдательный совет рассмотрит мое заявление 20 июля", - сказал он.
Ранее он сообщил, что Генеральная прокуратура Украины начала расследование и открыла уголовные производства за доведение ПриватБанка до банкротства.
Читайте также: Битва за долги. Как государство готовится к войне с Коломойским
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
- Набсовет ПриватБанка рассмотрит заявление Шлапака 20 июля 14:18
- ПриватБанк докапитализируют до 7 июля - Шлапак 13:26
- Экс-менеджеры Привата выдали связанным лицам 190 млрд грн займов 13:10
- Межбанковский курс доллара: данные торгов (на 12:00) 12:19
- ГПУ открыла уголовные производства по ПриватБанку - Шлапак 12:14
Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.
Комментарий будет удален, если:
- пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
- распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
- преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
- содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
- комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
- по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)
Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.
blog comments powered by Disqus
-
5753
-
5311
-
4066
-
3991
-
3299
- Альфа-Банк и Укрсоцбанк назначили первого вице-президента 18:40
- МВФ отложил выделение пятого транша Украине - Bloomberg 18:06
- Убытки от российской агрессии составляют $50 млрд - Минобороны 17:49
- Межбанк закрылся котировками доллара 26,04/26,06 17:22
- Стоимость активов госпредприятий Украины превышает 1,6 трлн грн 17:08