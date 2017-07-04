Набсовет ПриватБанка рассмотрит заявление Шлапака 20 июля

Наблюдательный совет ПриватБанка рассмотрит заявление предправления об отставке 20 июля

Александр Шлапак

ЛIГАБiзнесIнформ

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