Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В четверг, 17 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2,05 коп до 25,4585 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,15 коп - до 25,7255 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,53 грн, минимальный курс продажи - 25,65 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 1,50 коп и составляет 29,7420 грн, средний курс продажи вырос - на 2,68 коп до 30,3005 грн. Продать евро дороже можно за 29,9 грн, купить дешевле - за 30,1 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 6,5 коп и составляет 3,956 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 1,9 коп до 4,352 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,4585 25,7255 0,3956 0,4352 29,7420 30,3005 Медиана 25,4600 25,7000 0,4100 0,4350 29,7500 30,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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