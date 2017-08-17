Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В четверг, 17 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со средой, упал на 2,73 коп до 25,4517 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 3,73 коп - до 25,6997 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,52 грн, минимальный курс продажи - 25,61 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 0,93 коп и составляет 29,7363 грн, средний курс продажи вырос - на 0,50 коп до 30,2787 грн. Продать евро дороже можно за 29,9 грн, купить дешевле - за 30,0 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 3,879 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп до 4,338 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,4517 25,6997 0,3879 0,4338 29,7363 30,2787 Медиана 25,4500 25,6900 0,4100 0,4350 29,7500 30,3000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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