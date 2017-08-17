Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты упал на 3,73 коп - до 25,6997 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,52 грн, минимальный курс продажи - 25,61 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 0,93 коп и составляет 29,7363 грн, средний курс продажи вырос - на 0,50 коп до 30,2787 грн. Продать евро дороже можно за 29,9 грн, купить дешевле - за 30,0 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 1,2 коп и составляет 3,879 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,4 коп до 4,338 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,4517
|
25,6997
|
0,3879
|
0,4338
|
29,7363
|
30,2787
|
Медиана
|
25,4500
|
25,6900
|
0,4100
|
0,4350
|
29,7500
|
30,3000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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