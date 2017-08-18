Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 18 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, упал на 4,57 коп до 25,4060 грн

Средний курс продажи американской валюты упал на 1,07 коп - до 25,6890 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,5 грн, минимальный курс продажи - 25,6 грн.

Средний курс покупки евро упал на 13,23 коп и составляет 29,6040 грн, средний курс продажи упал - на 9,62 коп до 30,1825 грн. Продать евро дороже можно за 29,72 грн, купить дешевле - за 30,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 7,8 коп и составляет 3,958 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос на 0,9 коп до 4,347 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,2 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,25 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,4060 25,6890 0,3958 0,4347 29,6040 30,1825 Медиана 25,4000 25,6950 0,4100 0,4350 29,6500 30,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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