Возобновлены выплаты вкладчикам Вектор Банка
21.08.2017 14:24
Фонд гарантирования вкладов возобновил выплаты вкладчикам Вектор Банка
Фото: EPA
Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сегодня, 21 августа, возобновил выплаты вкладчикам ликвидируемого Вектор Банка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.
Выплаты, в числе прочих, смогут получить вкладчики, чьи счета проверялись на предмет ничтожности.
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