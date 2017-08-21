Возобновлены выплаты вкладчикам Вектор Банка

Фонд гарантирования вкладов возобновил выплаты вкладчикам Вектор Банка

Фонд гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) сегодня, 21 августа, возобновил выплаты вкладчикам ликвидируемого Вектор Банка. Об этом ФГВФЛ сообщает на официальном сайте.



Выплаты, в числе прочих, смогут получить вкладчики, чьи счета проверялись на предмет ничтожности.



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