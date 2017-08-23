Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 23 августа, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 2,47 коп до 25,3700 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 2,17 коп - до 25,6433 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 25,47 грн, минимальный курс продажи - 25,56 грн.

Средний курс покупки евро упал на 1,20 коп и составляет 29,6867 грн, средний курс продажи упал - на 2,53 коп до 30,2113 грн. Продать евро дороже можно за 29,9 грн, купить дешевле - за 30,05 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 0,3 коп и составляет 3,900 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 0,2 коп до 4,355 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,22 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,27 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,3700 25,6433 0,3900 0,4355 29,6867 30,2113 Медиана 25,4000 25,6400 0,4100 0,4350 29,7000 30,2000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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