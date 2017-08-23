Доллар на межбанке подорожал на 10 копеек

В среду, 23 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,47/25,49*, к 12:00 котировки составили 25,56/25,59

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,47, максимальные - 25,56. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,49, максимальные - 25,59.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4306/0,4312, к 12:00 котировки составили 0,4318/0,4329.



Торги по евро начались с котировок 29,9399/29,9609, к 12:00 котировки составили 30,1301/30,1654.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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