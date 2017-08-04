НБУ обновил перечень кассовых операций, не облагаемых налогами

Обновлен список операций по расчетно-кассовому обслуживанию, не являющихся объектом налогообложения

Национальный банк Украины (НБУ) обновил перечень операций по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО), которые не являются объектом налогообложения. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.



Обновленный перечень позволит банкам корректно относить отдельные операции к таким, которые относятся к услугам по РКО и не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, отмечает НБУ.



"Это также поможет банкам избежать ошибок и начислений штрафных санкций при проведении проверок органами Государственной фискальной службы", - гласит сообщение.



Согласно принятому постановлению, к таким видам операций относятся: открытие/закрытие счетов клиентов банков (физических и юридических лиц) в национальной и иностранной валютах; документальное оформление или подтверждение расчетов клиентов; проведение расчетов клиентов; операции, обеспечивающие выполнение расчетов либо являющиеся их составной частью; операции по кассовому обслуживанию клиентов; операции со специальными платежными средствами; операции с векселями, операции с электронными деньгами.



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