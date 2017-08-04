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НБУ обновил перечень кассовых операций, не облагаемых налогами

04.08.2017 10:55
Обновлен список операций по расчетно-кассовому обслуживанию, не являющихся объектом налогообложения
Фото: пресс-служба НБУ

Национальный банк Украины (НБУ) обновил перечень операций по расчетно-кассовому обслуживанию (РКО), которые не являются объектом налогообложения. Об этом регулятор сообщает на официальном сайте.

Обновленный перечень позволит банкам корректно относить отдельные операции к таким, которые относятся к услугам по РКО и не являются объектом налогообложения налогом на добавленную стоимость, отмечает НБУ.

"Это также поможет банкам избежать ошибок и начислений штрафных санкций при проведении проверок органами Государственной фискальной службы", - гласит сообщение.

Согласно принятому постановлению, к таким видам операций относятся: открытие/закрытие счетов клиентов банков (физических и юридических лиц) в национальной и иностранной валютах; документальное оформление или подтверждение расчетов клиентов; проведение расчетов клиентов; операции, обеспечивающие выполнение расчетов либо являющиеся их составной частью; операции по кассовому обслуживанию клиентов; операции со специальными платежными средствами; операции с векселями, операции с электронными деньгами.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Нацбанк
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