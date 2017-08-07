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Межбанк закрылся котировками доллара 25,76/25,78

07.08.2017 17:30
В понедельник, 7 августа, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 25,82/25,84, к закрытию котировки составили 25,76/25,78

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 25,75, максимальные  - 25,82. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 25,77, максимальные - 25,84.

Динамика межбанковского курса на графике

Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4298/0,4306 к закрытию котировки составили 0,4296/0,4302.

Вместе с тем, торги по евро начались с котировок 30,4237/30,4446, к закрытию котировки составили 30,3736/30,3946.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг" 

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: курсы валют, межбанк
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