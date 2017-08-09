Райффайзен Банк Аваль выдал IFC восьмилетний кредит в гривне

Райффайзен Банк Аваль впервые предоставил Международной финансовой корпорации гривневый кредит

Райффайзен Банк Аваль впервые предоставил Международной финансовой корпорации (IFC) кредит в национальной валюте в сумме 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.



Кредит выдан банком на восемь лет. Ставка не называется.



Эти средства IFC направит на финансирование инвестиционных проектов украинских компаний.



До этого корпорация предоставляла финансовую поддержку украинским компаниям только в иностранной валюте. Затем Национальный банк Украины разрешил международным финансовым учреждениям кредитовать в гривне.



В июне IFC сообщила, что предоставит восьмилетний кредит на сумму около 400 млн грн компании Auchan Retail, чтобы поддержать ее долгосрочную инвестиционную программу в Украине.



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