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Райффайзен Банк Аваль выдал IFC восьмилетний кредит в гривне

09.08.2017 09:20
Райффайзен Банк Аваль впервые предоставил Международной финансовой корпорации гривневый кредит
Фото: EPA

Райффайзен Банк Аваль впервые предоставил Международной финансовой корпорации (IFC) кредит в национальной валюте в сумме 400 млн грн. Об этом сообщает пресс-служба банка.

Кредит выдан банком на восемь лет. Ставка не называется.

Эти средства IFC направит на финансирование инвестиционных проектов украинских компаний.

До этого корпорация предоставляла финансовую поддержку украинским компаниям только в иностранной валюте. Затем Национальный банк Украины разрешил международным финансовым учреждениям кредитовать в гривне.

В июне IFC сообщила, что предоставит восьмилетний кредит на сумму около 400 млн грн компании Auchan Retail, чтобы поддержать ее долгосрочную инвестиционную программу в Украине.

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ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Райффайзен Банк Аваль, Кредит
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