Наличные курсы валют (данные на 12:00)

В среду, 13 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению со вторником, вырос на 4,90 коп до 25,9617 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,63 коп - до 26,2743 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,15 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,57 коп и составляет 30,8940 грн, средний курс продажи вырос - на 3,20 коп до 31,5613 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,35 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп и составляет 4,192 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 коп до 4,604 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 25,9617 26,2743 0,4192 0,4604 30,8940 31,5613 Медиана 26,0000 26,2500 0,4290 0,4600 30,9000 31,5000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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