Наличные курсы валют (данные на 12:00)
Средний курс продажи американской валюты вырос на 1,63 коп - до 26,2743 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,2 грн, минимальный курс продажи - 26,15 грн.
Средний курс покупки евро вырос на 4,57 коп и составляет 30,8940 грн, средний курс продажи вырос - на 3,20 коп до 31,5613 грн. Продать евро дороже можно за 31,3 грн, купить дешевле - за 31,35 грн.
Средний курс покупки 10 российских рублей упал на 2,2 коп и составляет 4,192 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи упал на 1,2 коп до 4,604 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,47 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - 4,5 грн.
Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*
|
USD
|
RUB
|
EUR
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
покупка
|
продажа
|
Средний курс
|
25,9617
|
26,2743
|
0,4192
|
0,4604
|
30,8940
|
31,5613
|
Медиана
|
26,0000
|
26,2500
|
0,4290
|
0,4600
|
30,9000
|
31,5000
*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ
по 30 банкам к 12:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)
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