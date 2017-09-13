Котировки доллара на межбанке выросли до 26,07/26,095

В среду, 13 сентября, торги по доллару США на межбанковском рынке открылись котировками 26,04/26,07*, к 12:00 составили 26,07/26,095

Минимальные котировки покупки доллара на отчетное время составили 26,04, максимальные - 26,07. Что касается продажи, минимальные котировки с момента открытия составили 26,07, максимальные - 26,095.



Динамика межбанковского курса на графике



Торги по российскому рублю открылись котировками 0,4512/0,4520, к 12:00 котировки составили 0,4518/0,4527.



Торги по евро начались с котировок 31,1933/31,2240, к 12:00 котировки составили 31,2318/31,2592.

*здесь и далее согласно данным, полученным ЛIГАБiзнесIнформ от "Укрдилинг"

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