Официальные курсы банковских металлов на 15.09.2017

Нацбанк Украины установил на 15 сентября следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций

золото - 346528,98 грн;

серебро - 4643,76 грн;

платина - 256911,00 грн;

палладий - 247754,29 грн.

Напомним, на 14 сентября были установлены следующие официальные (учетные) курсы банковских металлов за 10 тройских унций:



золото - 346220,30 грн;

серебро - 4670,86 грн;

платина - 255841,30 грн;

палладий - 246713,42 грн.

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