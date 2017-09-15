Наличные курсы валют (данные на 10:00)

В пятницу, 15 сентября, средний курс покупки наличного доллара в украинских банках, по сравнению с четвергом, вырос на 4,38 коп до 26,0245 грн

Средний курс продажи американской валюты вырос на 3,72 коп - до 26,3275 грн. (см Таблицу 1). Максимальный курс покупки составил 26,1 грн, минимальный курс продажи - 26,21 грн.

Средний курс покупки евро вырос на 4,58 коп и составляет 30,8135 грн, средний курс продажи вырос - на 4,32 коп до 31,4575 грн. Продать евро дороже можно за 31,0 грн, купить дешевле - за 31,2 грн.

Средний курс покупки 10 российских рублей вырос на 1,0 коп и составляет 4,206 грн за 10 российских рублей. Средний курс продажи вырос также на 1,0 коп до 4,608 грн. Максимальный курс наличной покупки, предлагаемый банками, - 4,5 грн за 10 рублей, минимальный курс продажи - также 4,5 грн.

Таблица 1. Средние и медианные курсы обмена наличных валют*

USD RUB EUR покупка продажа покупка продажа покупка продажа Средний курс 26,0245 26,3275 0,4206 0,4608 30,8135 31,4575 Медиана 26,0500 26,3000 0,4360 0,4600 30,8000 31,4000



*Обзор составлен на основе информации, собранной ЛІГАБізнесІнформ

по 20 банкам к 10:00 (данные собраны с официальных сайтов банков)

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