 
 
Войти
Через социальную сеть:
Или авторизируйтесь:
E-mail
Пароль
| Забыли пароль?
USD:  26.07  26.36   EUR:  30.98  31.55
Главная
Новости
Бизнес
Финансы
HR
Форумы
Пресс-центр
Спецпроекты
Свой бизнес

Тигипко хочет купить "дочку" российского Сбербанка

18.09.2017 11:45
Владелец ТАСкомбанка и Universal Bank подал в АМКУ заявление на покупку VS Bank
Сергей Тигипко

Бизнесмен Сергей Тигипко подал в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявление о предоставлении ему разрешения на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Банка. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.

Терентьев отметил, что заявление было подано еще в августе.

Заявление находится на рассмотрении комитета.

"Сейчас в Антимонопольном комитете Украины на рассмотрении находится заявление N8-01/477-ЕКк от 23.08.2017 о предоставлении разрешения физическому лицу - гражданину Украины Тигипко Сергею Леонидовичу на опосредованное приобретение доли в уставном капитале ВиЭс Банка (г. Львов , Украина)", - сообщил АМКУ в комментарии LIGA.net.

99,9% акций VS Банка опосредованно принадлежит Сбербанку России.

На 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28 место среди 88 действующих банков по классификации НБУ.

Сергею Тигипко принадлежит ТАСкомбанк и Universal Bank.

Ранее заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что на украинскую "дочку" Сбербанка есть потенциальный покупатель. Также, по ее словам, есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк. Однако они пока не подавали документы в НБУ.

По поводу возможной продажи банка ВТБ Украина Рожкова сказала: "О покупателях ВТБ нам ничего неизвестно, никто к нам по поводу покупки ВТБ не обращался".

Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook и Google+: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах. 

ЛIГАБiзнесIнформ
Информационное агентство
www.liga.net
Теги: Банки и банковские услуги, Тигипко Сергей, Сбербанк России, АМКУ
Печать
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter
Новости раздела
Все новости

Добавление комментария означает Ваше согласие с Правилами комментирования.

Комментарий будет удален, если:

  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, содержит оскорбления, угрозы в адрес других участников обсуждения, конкретных лиц или организаций, нарушает любые применимые нормы права;
  • распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия;
  • преследует коммерческие цели, содержит спам, рекламную информацию, ссылки на сторонние ресурсы;
  • содержит обсценную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение
  • комментатор выдает себя за сотрудника сайта, автора и т.п.
  • по иным причинам (в случае если модератор считает это необходимым)

Если Вам кажется, что эти Правила слишком строги и/или жестоки - воздержитесь от написания комментариев на этом ресурсе.

blog comments powered by Disqus

Новости партнеров