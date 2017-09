Тигипко хочет купить "дочку" российского Сбербанка

Владелец ТАСкомбанка и Universal Bank подал в АМКУ заявление на покупку VS Bank

Бизнесмен Сергей Тигипко подал в Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) заявление о предоставлении ему разрешения на опосредованное приобретение доли в уставном капитале VS Банка. Об этом корреспонденту LIGA.net сообщил глава АМКУ Юрий Терентьев.



Терентьев отметил, что заявление было подано еще в августе.



Заявление находится на рассмотрении комитета.



"Сейчас в Антимонопольном комитете Украины на рассмотрении находится заявление N8-01/477-ЕКк от 23.08.2017 о предоставлении разрешения физическому лицу - гражданину Украины Тигипко Сергею Леонидовичу на опосредованное приобретение доли в уставном капитале ВиЭс Банка (г. Львов , Украина)", - сообщил АМКУ в комментарии LIGA.net.



99,9% акций VS Банка опосредованно принадлежит Сбербанку России.



На 1 июля по размеру активов VS Банк занимал 28 место среди 88 действующих банков по классификации НБУ.



Сергею Тигипко принадлежит ТАСкомбанк и Universal Bank.



Ранее заместитель главы Национального банка Украины Катерина Рожкова говорила, что на украинскую "дочку" Сбербанка есть потенциальный покупатель. Также, по ее словам, есть заинтересованные покупатели и на Проминвестбанк. Однако они пока не подавали документы в НБУ.



По поводу возможной продажи банка ВТБ Украина Рожкова сказала: "О покупателях ВТБ нам ничего неизвестно, никто к нам по поводу покупки ВТБ не обращался".



